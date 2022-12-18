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Papanın Arjantinli futbolculardan ricası var

Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa karşısında 2-0 önde.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 19:35
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Dünya Kupası finalinde Fransa ile oynayan Arjantin'de Papadan rica var

Papanın Arjantinli futbolculardan ricası var
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Bir futbol tutkunu olan Arjantinli Papa Francis, Dünya Kupası finalinin galibinin kutlamayı alçakgönüllülükle yapmasını istedi.

Papa, “Şampiyon futbolculara en iyi dileklerimizi sunuyoruz, ancak sizi alçakgönüllülükle yaşamaya davet ediyorum. Ve kazanamayanlar da stattan ,neşeli ayrınsın” dedi.

Buenos Aires’in önemli bir takımlarından  San Lorenzo'nun taraftarı olan Papa, "En büyük değer kazanmak ya da kazanmamak değil, adil oynamaktır" dedi. Papa Francisco,maç sonunda oyunculardan ne olursa olsun "el sıkışmalarını" istedi.

Papanın bu sözleri Arjantin Hollanda maçından sonra Arjantinliler’in Hollanda yedek kulübesiyle alay etmesinden kaynaklandığı sanılıyor.

 

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