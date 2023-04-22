Arjantin’de 40 kişi dang hummasından öldü

Arjantin'de sene başından bu yana 40 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybetti, 60 binden fazla vaka tespit edildi.

Arjantin’de 40 kişi dang hummasından öldü

AA’nın BBC'den çevirdiği haberine göre, Arjantin Sağlık Bakanlığı dang humması vakalarının azalmaya başladığını ifade etti.

Biyolog Marianela Garcia Alba, dünyada ve Arjantin'de hava sıcaklıklarının artması nedeniyle sivrisineklerin sayılarının çoğalabileceğini, ülkenin güneyine doğru yayılmaya devam ettiğini kaydetti.

Bakanlık, kapı ve pencerelere sinek teli ve böcek kovucu kullanımı başta olmak üzere, üreme alanı olarak işlev görebilecek su kaplarının kaldırılması da dahil olmak üzere, sivrisinek karşıtı önlemlerin artırılması çağrısında bulundu.

Arjantin’de 40’tan fazla kişinin ölümüne sebep olan dang humması, Aedes aegypti türü sivrisinekler tarafından yayılıyor ve enfekte ettiği kişilerde yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı ve eklem ağrılarına neden oluyor.

Biyologlar, laboratuvarlarda radyasyonla DNA hasarı verdikleri binlerce sivrisineği, larvalarının yaşayamayacağı umuduyla serbest bırakıyor. Bununla radyasyona maruz kalan sivrisinekler baskın tür haline getirilerek dang hummasının yayılmasının engellenmesi amaçlanıyor.

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