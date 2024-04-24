Arjantin'de binlerce kişi Milei hükümetini protesto etti

Kaynak: AA
Arjantin'de binlerce kişi Milei hükümetini protesto etti
Buenos Aires - Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te, çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, Devlet Başkanı Javier Milei'nin eğitim bütçesinde kesintiye gitmesine karşı protesto düzenledi.

Plaza de Mayo Meydanı'nda toplanan öğrenci grupları, sendikalar ve çeşitli kuruluşlar, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'ya yürüdü. Göstericiler, Milei'nin eğitim bütçesini kısma kararını sert bir şekilde eleştirerek hükümeti protesto etti.

Buenos Aires Üniversitesi'nin de destek verdiği gösteriler, genellikle sakin bir şekilde geçti. Ancak Devlet Başkanlığı Sarayı önünde yoğun güvenlik önlemleri alan polisle göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

Nobel Barış Ödüllü ressam ve heykeltıraş Adolfo Perez Esquivel, gösteride bir konuşma yaparak protestoculara destek verdi.

Sol gruplar ve sendikalar tarafından sık sık protesto edilen Milei, daha önce yapmış olduğu açıklamalarda birçok bakanlıkta "ciddi" kısıtlamalara gideceğini ve bunun kısa zamanda uygulanacağını belirtmişti.

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