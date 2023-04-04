Otobüs şoförlerinden bakana meydan dayağı. Dünya bu görüntüleri konuşuyor

Editör: Özge Ceren Çimen

Buenos Aires eyaleti Güvenlik Bakanı Sergio Berni, bugün bir otobüs terminalinde 620 hattını protesto eden sürücülerin saldırısına uğradıktan sonra kafatası ve elmacık kemiği kırıldı.

Olay, Virrey del Pino semtinde meydana geldi. Berni, Buenos Aires Ulaştırma Bakanı Jorge D'Onofrio ve bir polis eşliğinde sabah 11:47'de geldi ve kürek, taş ve protestocuların yumruklarıyla saldırıya uğradı.

Juan Manuel de Rosas Bulvarı ile General Paz kavşağındaydılar ve bu sabah 620 numaralı otobüs şoförü arkadaşı Daniel Barrientos'un öldürülmesiyle ilgili adalet talep etmek için trafiği kapattılar.

"YÜZLEŞMEK İÇİN BURADAYIM"

Otoyolu kapatan ve grev başlatan otobüs şoförleri yetkililerden güvenlik önlemlerinin artırılmasını aksi halde eylemden vazgeçmeyeceklerini duyurdu. Berni ise saldırıya ilişkin açıklamasında sürücülerin öfkesini anladığını belirterek, "Yüzleşmek için buradayım" ifadesini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatan savcılık, cinayetle ilgili olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Buenos Aires'in kentsel bölgeleriyle kasabaları arasında yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin sık sık çetelerin saldırılarına uğradıkları belirtiliyor. Daniel Barrientos isimli otobüs şoförü La Matanza'da göğsüne isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.