Arka kapıdan çıkmak deyimi ne anlama geliyor?

Arka kapıdan çıkmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Genellikle bir eğitim kurumundan ya da bir iş yerinden hiçbir varlık gösteremeden, bir şey öğrenemeden, hiçbir şey istemeden ayrılmak anlamlarını taşıyan bir deyim olarak karşımıza çıkar.

Kişinin bir işe yaramadığını hissettiğinde, değersizleştirildiğini gördüğünde o kişinin sessizce o ortamdan uzaklaşması için de kullanılır.

Bu hareketlerle çevredeki kişilere "gönül koymuşluk" da anlatılmaya çalışılır.

ARKA KAPIDAN ÇIKMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kendiyle o kadar çok övünüyordu ki bir soru sorduk bilemedi. Belli ki övündüğü okulun arka kapısından çıkmış."

"Bu işin arka kapısından çıkıp gideceğim bir gün, öylece kalacaksınız."