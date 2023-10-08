Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 18’inci yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu. Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı Arka Sokaklar’ın 645. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği Arka Sokaklar’ın yeni sezonu sevenlerini heyecanlandırdı. Arka Sokaklar dizisinin 645. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar 645. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı “Arka Sokaklar” yeni bölümleriyle yine kendi gününde ekranda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

17 sezon boyunca birçok rekora imza attıktan sonra ekranlara ara veren 'Arka Sokaklar' 18. sezonuyla yine Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor.

ARKA SOKAKLAR 645. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara döndü.

Kanal D ekranlarında kendi gününde yayınlanan Arka Sokaklar’ın 645. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 13 Ekim Cuma günü Kanal D’de yayınlanacak.

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