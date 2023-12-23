Arka Sokaklar 657. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

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Arka Sokaklar 657. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 18’inci yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu. Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı Arka Sokaklar’ın 657. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar 657. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği Arka Sokaklar’ın yeni sezonu sevenlerini heyecanlandırdı. Arka Sokaklar dizisinin 657. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar 657. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı “Arka Sokaklar” yeni bölümleriyle yine kendi gününde ekranda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

17 sezon boyunca birçok rekora imza attıktan sonra ekranlara ara veren 'Arka Sokaklar' 18. sezonuyla yine Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor.

ARKA SOKAKLAR 657. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara döndü.

Kanal D ekranlarında kendi gününde yayınlanan Arka Sokaklar’ın 657. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 29 Aralık Cuma günü Kanal D’de yayınlanacak.

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ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay.

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