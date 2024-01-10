Arka Sokaklar 659. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Türk televizyonlarının vazgeçilmez dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, izleyicileriyle 18. sezonuyla buluşmaya devam ediyor. Dizinin heyecanla beklenen 659. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Peki, Arka Sokaklar 659. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?