Arka Sokaklar 659. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan'ın paylaştığı Arka Sokaklar, 659. bölümüyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Dizinin yapımcılığını D Media üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Orhan Oğuz oturuyor.
ARKA SOKAKLAR 659. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Arka Sokaklar'ın 659. bölümü, heyecanla beklenen anları izleyicileriyle buluşturacak. Yeni bölüm, 12 Ocak Cuma günü saat 20:00'de Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşacak.
ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU
Dizinin başarılı oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan ve birçok usta isim yer alıyor.