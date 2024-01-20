Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan'ın ve pek çok usta oyuncunun paylaştığı Arka Sokaklar 661. bölüm fragmanı yayınlandı. Arkak Sokaklar sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Peki, Arka Sokaklar 661. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

Arka Sokaklar dizisinin yapımcılığını D Media, yönetmenliğini ise Orhan Oğuz üstleniyor.

ARKA SOKAKLAR 661. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar'ın 661. Bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar’ın yeni bölümü 26 Ocak Cuma günü saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR KONUSU NEDİR?

"Arka Sokaklar," Türkiye'de uzun soluklu bir polisiye-drama televizyon dizisidir. Dizi, bir İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekibinin yaşadığı olayları ve çözdüğü suçları konu alır. Başlangıçta sokaklardaki günlük suçları ele alan dizi, zamanla karakterlerin kişisel hayatlarına ve daha karmaşık suç örgütlerine odaklanarak geniş bir hikaye yelpazesi oluşturmuştur.