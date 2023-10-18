Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 646. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların fenomen dizisi Arka Sokaklar 18’inci yeni sezonuyla izleyiciyle buluştu. Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı Arka Sokaklar’ın 646. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 646. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KAYNAK: Haber Merkezi
Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 646. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yapımcılığını D Media’nın, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un üstlendiği Arka Sokaklar’ın yeni sezonu sevenlerini heyecanlandırdı. Arka Sokaklar dizisinin 646. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 646. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini İlker İnanoğlu, Zafer Ergin ve Özgür Ozan’ın paylaştığı “Arka Sokaklar” yeni bölümleriyle yine kendi gününde ekranda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

17 sezon boyunca birçok rekora imza attıktan sonra ekranlara ara veren 'Arka Sokaklar' 18. sezonuyla yine Kanal D'de izleyiciyle buluşuyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara döndü.

Kanal D ekranlarında kendi gününde yayınlanan Arka Sokaklar’ın 646. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle 20 Ekim Cuma günü Kanal D’de yayınlanacak.

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