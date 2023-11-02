Arkadaşına şaka yapacaktı, yanlışlıkla Paris'e gitti

İsviçre'de arkadaşına şaka yapmak isteyen genç kız, trenin kapıları kapanınca mecburen Paris'e gitmek zorunda kaldı. O anları sosyal medyada paylaşınca gündem oldular
02 Kasım 2023 Perşembe
İsviçre'de arkadaşına şaka yapmak isteyen genç kız, trenin kapıları kapanınca mecburen Paris'e gitmek zorunda kaldı. O anları sosyal medyada paylaşınca gündem oldular
İsviçre'de arkadaşına şaka yapmak isteyen genç kız, trenin kapıları kapanınca mecburen Paris'e gitmek zorunda kaldı. O anları sosyal medyada paylaşınca gündem oldular