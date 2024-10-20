Arkadaşları üniversite öğrencisini banyoda ölü buldu

Kaynak: İHA
Arkadaşları üniversite öğrencisini banyoda ölü buldu

Ordu Ünye'de bir üniversite öğrencisi genç, arkadaşları tarafından banyoda ölü bulundu.

Aktarılan bilgilere göre Kaledere Mahallesi'ndeki yurtta kalan Ordu Üniversitesi 1'inci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Latif Karadağlı arkadaşlarına banyo yapacağını söyledi. Gencin uzun süre banyodan dönmemesi üzerine arkadaşları, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

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Kilitli banyo kapısının açılmasıyla genç, asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi. Yapılan kontrollerde yaşamını kaybettiği belirlenen gencin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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