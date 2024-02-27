Arkadaşlıktan en çok ne beklenir

Areda Survey adlı araştırma şirketi, arkadaşlık ilişkileri üzerine bir çalışma yaptı ve sonuçlarını paylaştı. Çalışmaya göre, Türk halkının yüzde 56,3’ü arkadaşlarında dürüstlük arıyor.

Bin 100 kişiyle yapılan arkadaşlık araştırmasının sonuçları CAWI tekniği kullanılarak elde edildi. “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” ile gerçekleştirilen araştırmanın sonucu, Türk halkının yüzde 56,3’ünün arkadaşlarının dürüst olmasını beklediğini gösterdi.

Araştırmada arkadaşlarda önemli görülen diğer nitelikler ise şunlar oldu:

Yüzde 9,0 saygı,

yüzde 7,6 nezaket,

yüzde 7,6 güven,

yüzde 5,8 şefkat,

yüzde 4,0 rehberlik,

yüzde 2,9 koruma,

yüzde 2,9 cömertlik,

yüzde 2,2 sabır ve

yüzde 1,8 çalışkanlık