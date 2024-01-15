Arkası kesilmek deyimi ne anlama geliyor?

Arkası kesilmek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir işin tükenmesi, bitmesi, süregelmesi ve bir şeyin son bulması anlamında kullanılan bir deyim olarak tanımlanır.

Sürekli olan bir şeyin sürekliliğini kaybetmesi durumunda kullanılan bir deyim olarak karşımıza çıkar.

Bir şeyin artık devamının olmadığını belirtmek için kullanılan bir deyimdir.

ARKASI KESİLMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu iltifatların da bir gün arkası kesilecek biliyorsun değil mi?"

"Tekstilde çalışırken yakacak bez parçaları getirirdi, işten çıkınca artık onların da arkası kesildi."