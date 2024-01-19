Arkası yere gelmemek deyimi ne anlama geliyor?

Arkası yere gelmemek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir konu olduktan sonra o konu üzerine sarsılmamak, olaylar karşısında sağlam ve sağlıklı durmayı sürdürmek anlamını taşıyan bir deyimdir.

Kişinin hiç bir yenilgi yüzü görmemesi anlamlarına gelen bir deyim olarak tanımlanır. Sürekli olarak bir şeyleri kazanmak, düzenli olarak kurtulmak, sürekli olarak iyi durumda olmak anlamlarına gelir.

ARKASI YERE GELMEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Yanımda sen olduğun sürece benim arkam yere gelmez..."