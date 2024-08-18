Arkasında ‘katil’ yazan araba 2 kardeşin canını aldı

Kaynak: DHA
Arkasında ‘katil’ yazan araba 2 kardeşin canını aldı

Kütahya’da otomobilin çarptığı 15 ve 16 yaşlarındaki 2 kardeş hayatını kaybetti. Kardeşlere çarpan otomobilin arkasında ‘Killer 777’ (Katil) yazması dikkat çekti.

Kütahya’da Çiniciler Çarşısı önünde meydana gelen kazada 15 ve 16 yaşlarındaki 2 kardeş hayatını kaybetti. Fuar alanında hediyelik eşya standı açan üvey babası ve annesinin yanına giden Melike ve Mine Kurt yaklaşık 10 metre ötedeki üst geçidi kullanmayıp yoldan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen otomobil kardeşlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri 2 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri arabanın sürücüsü Samet Sadıç’ı gözaltına aldı.

Kazada hayatını kaybeden kardeşlerin üvey babası ve annesi olay yerinde kızlarının cansız bedenlerini görünce sinir krizi geçirdi.

OTOMOBİLİN ARKASINDA 'KILLER' YAZIYOR

Öte yandan yolun karşısına geçmek isteyen Mine ve Melike Kurt’a çarparak ölümüne neden olan sürücü Samet Sadıç'ın kullandığı otomobilin arkasındaki ‘Killer 777’ (katil) yazısı ise dikkat çekti. Soruşturma sürüyor.

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