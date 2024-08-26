Armağan Çağlayan aşı tartışmalarına yeni boyut getirdi. Aşı karşıtı kanser aşısı olur mu?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Armağan Çağlayan aşı tartışmalarına yeni boyut getirdi. Aşı karşıtı kanser aşısı olur mu?

Armağan Çağlayan’dan aşı tartışmalarına farklı bir boyut geldi. Akciğer kanseri aşısının test aşamasına geldiğine dikkat çeken Çağlayan, aşı karşıtlarının kanser aşısı olup olmayacağını sordu.

Akciğer kanserine karşı üretilen aşıda yeni bir aşamaya gelindi. BionTech’in üzerinde çalıştığı dünyanın ilk mRNA kanser aşısında test süreci başladı. Aşı, aralarında Türkiye’nin de olduğu 7 ülkede yaklaşık 130 hasta üzerinde test ediliyor.

Kanser aşısının test sürecine başlanması ile birlikte özellikle koronavirüs salgını zamanında sayıları hızla artan aşı karşıtları yeniden akıllara geldi. Aşı karşıtları, koronavirüs aşısının çıkması ile birlikte çeşitli nedenlerle aşı olmayı reddetmişleri aşı karşıtları genellikle koronavirüs salgınının olmadığını savunuyorlardı. Aşı karşıtlarının sayısındaki artış özellikle kızamık ve boğmaca gibi yıllardır çok az sayıda görülen hastalıkların yeniden artmasına neden oldu.

AŞI TARTIŞMALARINA YENİ BOYUT GETİRDİ

Armağan Çağlayan’dan aşı tartışmalarına yeni bir boyut geldi. Bir dönem kanser tedavisi gören Çağlayan, aşı karşıtlarının aşı olup olmayacağını sordu.

Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Akciğer kanseri aşısında çok büyük yol alındı. Seneye herhalde artık aşı olabileceğiz. Şimdi merakım şudur: Aşı karşıtları akciğer kanserine yakalanırlarsa aşı olmayacaklar mı?”

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