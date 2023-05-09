Armağan Çağlayan bir kilo balığın fiyatına isyan etti. “Yuh… çüş”

Armağan Çağlayan, bir kilo barbun balığına verdiği fiyata isyan etti. Ünlü yapımcı, barbunun fotoğrafını paylaşarak düşüncelerini paylaştı.

Yapımcı, "Az evvel 1 kilo Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç kira diye sormadım. Ama 1 kilo balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık’ta. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL diyince, "bırak dalga geçmeyi" dedim. Ama dalga geçmiyormuş. Hepimize yazık, 1 kilo balık yarım milyar! Yuh! Çüş!" dedi.