Armağan Çağlayan bir kilo balığın fiyatına isyan etti. “Yuh… çüş”

Ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, bir kilo barbun balığının fiyatına isyan etti.

Armağan Çağlayan bir kilo balığın fiyatına isyan etti. “Yuh… çüş”

Armağan Çağlayan, bir kilo barbun balığına verdiği fiyata isyan etti. Ünlü yapımcı, barbunun fotoğrafını paylaşarak düşüncelerini paylaştı.

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Yapımcı, "Az evvel 1 kilo Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç kira diye sormadım. Ama 1 kilo balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık’ta. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL diyince, "bırak dalga geçmeyi" dedim. Ama dalga geçmiyormuş. Hepimize yazık, 1 kilo balık yarım milyar! Yuh! Çüş!" dedi.

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