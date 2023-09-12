Armağan Çağlayan o dizinin yapımcılarına tepki gösterdi

Editör: Özlem KIRAL

Savcı Leyla (Hande Erçel) ve başarılı gazeteci Kenan'ın (Burak Deniz) yaşadıklarını konu olan Bambaşka Biri dizisi dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizinin oyuncu kadrosunu beğenmeyen Armağan Çağlayan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"BÜTÜN PARAYI BAŞROLLERE VERMİŞLER"

İlk bölümüyle ekrana gelen diziyi izleyen Armağan Çağlayan, X hesabından yaptığı paylaşımda oyuncu kadrosunu eleştirerek "Bütün parayı iki başrol oyuncusuna verince, diğer oyunculara ve prodüksiyona verecek para kalmamış sanırım" ifadelerini kullandı.