Armatür sektörü ihracatı 2,6 milyar doları aştı

Türkiye’nin armatür, valf, vana, musluk ve sıhhi tesisat ekipmanları sektörü, 2024 yılı ağustos ayı ihracat verilerini paylaştı.

Sektör, ağustos ayında miktar bazında yüzde 3,6’lık bir düşüş yaşamasına karşın değer bazında 2023’e paralel olarak 339 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2024’ün Ocak-Ağustos döneminde ise sektörün toplam ihracatı 2 milyar 652 milyon doları görerek, yılın ilk 8 ayında yüzde 70 kapasite kullanım oranı ile çalışan sektör, ihracat birim fiyatlarında 2023’e oranla yüzde 3,6 artış kaydederek, 6,35 dolar/kg seviyesinde oldu.

“YATIRIMLARA İHTİYAÇ VAR”

Dernek tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılında sektör, hızla çeşitlenerek büyüyüp 4 milyar dolarlık ihracat değerine ulaştı.

İhracatçılar, Asya pazarlarında kalite ve standartlar, Avrupa pazarlarında ise rekabetçi fiyatlarla öne çıkarken, otomasyon, AR-GE, ÜR-GE, e-ihracat, marka ve belgelendirme gibi alanlarda daha fazla yatırıma ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

İHRACATTA ZİRVE ALMANYA’NIN

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, ağustosta 40,1 milyon dolar ihracatla armatür sektörünün en yüksek ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdiğini söyleyerek, Rusya’nın 19,9 milyon dolarla ikinci sırada olduğunu belirtti.

"REEL SEKTÖRÜN İHTİYAÇLARI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ”

ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan, sektörün ihracatını artırmak ve global pazarda daha güçlü bir konuma gelmek amacıyla çaba gösterdiklerini fakat, son aylarda uygulanan sıkılaştırma politikalarının ihracatçı sanayiciler üzerinde daha fazla etkili olmaya başladığını ifade etti.

Turhan, TÜİK verilerine atıfta bulunarak, yılın ikinci çeyreğinde yıllık büyümenin yüzde 2,5 seviyesinde olsa da sanayi sektöründe yüzde 1,8 oranında bir daralma yaşandığını belirtti.

Küresel pazardaki yavaşlamanın önemli bir etken olduğunu söyleyen Turhan, ayrıca sanayicilerin finansmana erişimde yaşadığı güçlükler, yüksek enflasyon, üretim ve girdi maliyetlerindeki artışlar ve düşük kur politikasının sektörü zorladığını ifade etti.

Turhan, mevcut ekonomik koşullarda firmaların rekabetçiliğini koruyabilmesi için reel sektörün ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini sözlerine ekledi.