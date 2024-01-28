Armatür sektöründen ihracatta serbest olma talebi

Türkiye’nin ihracatına katkı sunan ve 2023’te 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Armatür sektörünün çatı kuruluşu ARMATÜR Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Turhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın mensuplarıyla 2024 hedefleri ve yeni yol haritasını paylaştı. Geçtiğimiz yılı 4 milyar dolar ihracatla kapatan sektörde ihracat birim fiyatı 5,53 dolardan 6,13 seviyesine yükseldiği açıklandı.

Sektörün 2023’de 511,3 milyon dolarla en çok ihracatı Almanya'ya gerçekleştirdiğini kaydeden Turhan, Rusya'nın 273 milyon dolarla ikinci sırada ve Irak'ın 182 milyon dolar ihracatla üçüncü sırada yer aldığını duyurdu. Turhan, 2022 aralık ayına kıyasla İran’a ihracatın yüzde 70,84 artışla 7,51 milyon dolar olarak ciddi bir artış sağladığını kaydetti.

DEPREM SONRASI YERLİ ÜRÜN TERCİH EDİLDİ

Turhan, sektörün sanayi başta olmak üzere tarımda, evsel alanda ve birçok sektörde var olduğuna dikkat çekti. Sanayinin nabzını tutan bir sektör olduklarını belirten Turhan, 2023’ü geçen yıla oranla yüzde 1 artışla 4 milyar dolarla kapattıklarını ifade etti.

Bu orandan daha iyi bir artış beklediklerini kaydeden Turhan, "Şubat ayında yaşanan deprem olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşı, Filistin-İsrail savaşı ve küresel yaşanan birçok olumsuz etki bizim işlerimize de olumsuz yansıyor. Sektör olarak 2024 yılında durgunluğu daha fazla hissedeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta asrın felaketi niteliğindeki depremin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Turhan, deprem bölgesinde orta ve uzun vadede bir imar çalışmasında yerli ürünlerin kullanılmasıyla iç piyasanın canlandığını da sözlerine ekledi.

Geçen yıl tüm ihracat pazarlarında bir daralma olduğunun altını çizen Turhan, Avrupa'da bir resesyon ve daralmanın olduğunu, sektörün de bundan olumsuz etkilendiğini belirtti.

İHRACAT GÜMRÜĞE TAKILDI

Sektörün sorunlarına dikkat çeken Turhan, “Serbest Ticaret Antlaşmalarını güncelleyelim. Avrupalı gibi sıfır gümrükle ihracat yapalım. Avrupalı rakipler sıfır gümrükle ürünlerini satarken biz gözetim dışı engellerle karşılaşıyoruz” dedi.

Turhan sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz kendi ürünlerimizin bile üzerinde vergi olsun istemiyoruz. Çünkü yani her bir ek vergi dünya pazarlarından uzaklaşmamıza neden oluyor. Yani sen buralarda bir şeyleri kısıtlıyorsun ona karşılık diğer ülkelerde sana başka ürün gruplarında başka sorunlar çıkartıyor. Bizim üzerimize dert değil, dertlerimizi alacak politikalara ihtiyacımız var."

OTORİTEDEN STA VE DESTEK TALEBİ

İhracatın ülke lokomotifi olduğunu belirten Turhan, ihracatta yaşanan sıkıntıların çözümlenmesi gerektiğini anlattı. Ülkelerle yapılan STA anlaşmalarının eksik kaldığını gördüklerini de söyleyen Turhan, devletin bu ihracat pazarlarına el koyması gerektiğini belirtti. Ticaret Bakanlığı'nın özellikle belli sektörlere destekleyici politikalar oluşturması gerektiğinin altını çizen Turhan, Rusya'da parayla alakalı sıkıntılar yaşanmaya başladığına dikkat çekti.

Turhan, “Suudi Arabistan’ı Çinlilere kaybettik. Kazakistan’da da Özbekistan’da da böyle bir durum var. Belli pazarlarda rekabet ettiğimiz Çin, önümüze set olmaya başladı" değerlendirmesinde bulundu.

ENFLASYON YÜZDE 10'A İNMELİ

Çin'in çok ciddi altyapı yatırımları yaptığını kaydeden Turhan, dünyanın her yerinde kendilerine ait limanlarının olduğu ve devletin ihracatçıya özel destekler sağladığını belirterek “Çin de rekabet edilemez duruma doğru yönlenmeye başladı. Ticaret Bakanımızın yaptığı son dönemdeki çalışmaları gönülden destekliyoruz. Ne yapıp edip enflasyonu dizginlememiz gerekiyor. Yani enflasyon yüzde 10'a inmediği sürece ne ihracatımız artabilir, ne sanayicimiz ne de çalışanımız mutlu olabilir” şeklinde konuştu.

MISIR’IN POTANSİYELİ YÜKSEK

Mısır ile ticaretin kötüye gittiğini, bu ülkeye ihracatın sıfıra indiği bilgisini paylaşan Turhan şu değerlendirmelerde bulundu:"Mısır devleti zorunlu olmayan hiçbir ithalata izin vermiyor. Onların da döviz anlamında sıkıntıları var. Mısır bizim sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başındaydı. Buraya devlet bazında çalışmalar yapılabilir. Bu ülkede çok ciddi bir potansiyel var."

2024 ZOR GEÇECEK

İhracatta 2023 yılında birçok sektörde düşüşlerin yaşandığına dikkat çeken Turhan, Rusya'da ve Avrupa pazarında durduklarını dile getirdi. Çin’in agresif geleceğini tahmin ettiklerini belirten Turhan, Türk armatür sanayinin Avrupalılarla marka anlamında çok rekabet edemediğini kaydetti. Turhan, “Artan maliyetler karşısında pazarlarımızda rekabet gücümüzü kaybettik. 2024’te işlerin zor gideceğini görüyoruz" diye konuştu.

SEKTÖRDE İLK URGE KURULDU

Önümüzdeki dönem yeni pazarlar için çalıştıklarının bilgisini paylaşan Turhan, sektör olarak ilk defa geçen hafta itibariyle 32 tane çok değerli firmayla URGE birimini hayata geçirdiklerini söyledi. Turhan, “Yakın ya da uzak demeden ihracat pazarın iyiyse yakın da olsa oraya destek vererek o pazarın hakimi olalım. Çin bir satıyorsa biz 5 satmaya çalışalım. Aynı zamanda özellikle Türkiye'de üretilmeyen birçok ham maddemizi yurt dışından almak zorundayız. Buraya vergi uygulamak yerine desteklenmemiz işleri daha da kolaylaştıracaktır” dedi.