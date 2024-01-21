Armudun sapı var üzümün çöpü var demek deyimi ne anlama geliyor?

Armudun sapı var üzümün çöpü var demek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Hiçbir şeyi beğenmeyen, her şeyin bir kusurunu bulan kişileri tanımlamak amacıyla kullanılan bir deyimdir.

Her şeye bir bahane bularak onları eleştirmek, çevresindeki kişi veya nesneyi kötülemek durumunda olan kişileri anlatırken kullanılır.

ARMUDUN SAPI VAR ÜZÜMÜN ÇÖPÜ VAR DEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İstemeye gelen herkese armudun sapı var üzümün çöpü var dersen evde kalırsın."

"Alışverişte her şeye armudun sapı üzümün çöpü derken elimiz boş döndük."