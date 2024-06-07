Ayhan Bora Kaplan anlatımı -5

Şule Aydın, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in katıldığı “Kayda Geçsin” programında Timur Soykan’ın anlatımı ile ortaya çıkan Ayhan Bora Kaplan gerçekleri yazı dizisinin son bölümünü de hayretle okuyacaksınız:

Skandal 9:

Barış Pehlivan: Yargının, bir savcı meslektaşlarının dosya kapattığını ileri sürüyor. Normalde ülkede HSK diye bir kurum var Hâkimler Savcılar Kurulu.

Bir iddianameye kadar girmiş iddia suçlamanın HSK tarafından soruşturulması gerekiyor. Hatta o zamanın başsavcısı Yüksel Kocaman dönemidir.

Timur Soykan: 9’uncu skandala geldik. İddia ediyorum demokrasinin kırıntısı kalmış herhangi bir ülkede 9’a geldik ya.

Şu 9’u da bir hükûmet düşürür, bir İçişleri Bakanı’nı koltuğundan eder. Ülke gerçekten der ki; Ya biz çürüyoruz aman dikkat.

Cumhurbaşkanı gider der ki ‘bu ülke çürümüş bitmiş…’

Barış Pehlivan: Ama meğer darbe oluyormuş.

Timur Soykan: Meğer o da değilmiş ‘kumpasmış’ bunlar ya bunlar birebir skandal.

İddianamede, ‘polis fezlekesi gelmeden dosya kapatmış savcı’ diyor .

Ayhan Bora Kaplan bütün şu suçların faili, işlem yapılmamış kapatılmış dosya.

Skandal 10:

Kara para aklama hikâyesi efsane gerçekten arkadaşlar.

32 tane şirketi var, 32 şirkette para dolaşıyor. Çuvallarla para bir kuyumcuya gidiyor. Örgütün kuyumcusu bile kârda zıplıyor.

2019-2020'den itibaren Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün hem Kaplan'ın hem Serdar Sertçelik’in gelirleri zirveye çıkıyor. Akrabalar, yakınlar, örgüt üyeleri herkese şirket açıyor.

Şule Aydın: MASAK hemen fark etmiştir herhâlde?

Timur Soykan: Etmiyor, etmiyor. Fark etmemek imkânsız.

Bir tane otomobili var adamın. Lüks, markasını söylemeyeceğim ya otomobil 4 günde 6 kez satılıyor.

MASAK’ın dikkatini çekmemiş. İşte Murat söyledi 56 aracı varmış.

MASAK normalde ne yapar biliyor musun? Lüks otomobil çok iyi kara para aklama yoludur. Alır satarsın 2 milyona 6 kere satarsın al sana dünya kadar para aklandı. Kâğıt üzerinde satılıyor. Ayhan Bora Kaplan da geziyor ve adam mafya babası.

Bu adamın hesaplarını hareketlerini incelemeyecek, bunun istihbaratını yapmayacak, bunun soruşturmasını yürütmeyecek devlette, bu polis teşkilatı bu yargı ne iş yapacak?

Timur: Bunları hazırlarken bu kumpas mumpas diyorlar ya bu iddialar ve bu devasa skandallar örtülsün diye mi bunu yapıyorlar?

Bu skandallar umurlarında bile değil.

Barış Pehlivan: Hırsız içerdeyse, kapıyı nasıl kilitleyeceksin?

Skandal 11:

7 Eylül 2023'te bahsettiğimiz şu an tutuklu olan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür Yardımcıları Kerem Gökay ve Şevket Demircan yatırdılar Ayhan Bora Kaplan’ı değil mi?

Üstüne çöktüler görüntüyü de servis ettiler,

Ali Yerlikaya, ‘Ben Süleyman Soylu dönemindeki gibi olmayacağım, suç örgütleriyle mücadele edeceğim’ dedi.

Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik, Macaristan'da yakalanarak tutuklandı.

Değerli okurlarım,

Tuz kokarsa yapacak hiçbir şey kalmaz.

Yargı, emniyet ve siyaset şeytan üçgeninde Ayhan Bora Kaplan mafya örgütünün dokunulmazlıklar sağlanarak nasıl bu kadar büyük bir güç haline getirilmiş olduğunu ibretle gördük.

Siyasi baskı ile kapatılması istenen Kaplan davasının siyasi ve yargı ayağını ortaya çıkarmak ancak AKP iktidarından sonra mümkün olur.

Genç meslektaşlarıma teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum.