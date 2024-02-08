Arnavut ciğeri yapacaklara büyük tüyo. Edirne'ye gitmenize gerek yok

Edirne tava ciğeri, Edirne’nin en sevilen yemeklerinden biridir. Edirne’ye gittiğinizde bu yemeği tatmadan dönmek büyük bir kayıptır. Tabii ki vegan veya vejetaryen değilseniz veya ciğer sevmiyorsanız size bir şey diyemem.

Arnavut ciğeri yapmanın sırrı ciğerin tazeliğindedir. Ciğer alırken renginin siyah olmamasına dikkat edin. Arnavut ciğeri yapmaya niyetlendiyseniz bu yazıyı gözden kaçırmayın. Bu yemeği yapmak için sadece 20 dakikanız yeterli.

Arnavut ciğerinin bir porsiyonu 377 kalori içerir. Yağ ve kolestrol bakımından zengin olan bu yemeği ara sıra yemenizde fayda var. Çünkü ciğer, A vitamini açısından çok değerlidir. Ayrıca ciğer, demir ihtiyacını karşılamak için de harika bir besindir.

Şimdi size Edirne tarzı arnavut ciğeri nasıl yapılır onu anlatacağım.

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ (3 kişilik)

Malzemeler: Yarım kilo dana ciğeri, 1 çay bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı toz veya pul biber.

Yapılışı: Ciğerin zarını temizleyin ve kasapta iri küpler şeklinde doğratın. Ciğerleri unlayacağınız bir kaba koyun. Un, tuz ve karbonatı bir kasede karıştırın ve ciğerlerin üzerine serpin. Karbonat, ciğerin daha lezzetli olmasını sağlar. Ciğerleri unlu karışımla iyice kaplayın.

Tavayı ocağa koyun ve ayçiçek yağını kızdırın. Ciğerleri elekten geçirerek fazla ununu alın ve kızgın yağa atın. Tavanın kapağını kapatın ve orta ateşte pişirin. Ara ara kapağı açıp ciğerleri çevirin. Ciğerlerin rengi değiştiyse pişmiş demektir.

Bir parça ciğerin tadına bakarak da kontrol edebilirsiniz. Ciğerleri kırmızı pul biberle tatlandırın ve süzgeçten geçirin. Fazla yağını süzdürdüğünüz ciğerleri sıcak veya soğuk olarak servis yapın. Afiyet olsun…