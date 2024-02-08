Malatya’nın meşhur Geleli Kebabı tarifi

Tülin Küre
Malatya’nın meşhur Geleli Kebabı tarifi
Malatya’nın iştah kabartan lezzetleri arasında yer alan Geleli Kebabı damaklarınızda unutulmayan bir tat bırakacak.

Malatya’nın birbirinden özel ve lezzetli yemekleri hafızalara kazınıyor. Malatya’nın verimli toprakları elverişli tarımı yiyecek ve içeceklere ayrı bir lezzet katıyor.

Malatya kültürüyle birleşen bu ürünler damaklarınızda unutulmayacak eşsiz bir lezzet bırakıyor.

İşte o muhteşem Geleli Kebabı’nın tarifi

5-6 adet patlıcan

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

500 gram kuşbaşı et (tercihen kuzu)

1 baş yemeklik doğranmış soğan

2 adet yeşil biber

2 adet iri sulu domates

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı kaynar su

Tuz ve karabiber

Genişçe bir tencereye yağı alıp iyice kızınca etleri ekleyin ve mühürleyin.

Etleri harlı ateşte renkleri dönene dek kavurduktan sonra ocağı en kısık ateşe getirip tencerenin kapağını kapatın ve etler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Suyunu çeken etlere soğanları ekleyip kavurun.

İri iri doğranmış biberleri ve salçayı ekleyip kavurun.

Kabuklarını soyup irice doğradığınız domatesleri de ekleyin.

En son 1 su bardağı kadar sıcak su ekleyip orta ateşte etler iyice yumuşayana kadar pişirin. Hafif sulu bırakın.

Patlıcanları közleyip kabukları soyun ve iri iri olacak şekilde doğrayın.

Üzerine pişirdiğiniz etleri alıp 200 derecede önceden ısıtılmış fırında 15-20 dk pişirip sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.

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