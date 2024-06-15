Arnavutköy’de Arefe günü İETT otobüsü arızası trafiği felç etti

Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde öğle saatlerinde bir İETT otobüsü arızalandı. Arefe günü olması sebebiyle alışveriş ve bayram hazırlıkları için yola çıkan vatandaşlar, otobüs arızası nedeniyle büyük bir trafik sıkışıklığı yaşadı. Arızanın olduğu noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik polisleri, güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirmeye çalıştı.

Ekipler, otobüs arızasını kısa sürede gidermek için yoğun çaba harcadı. Ancak sürücüler ve yolcular uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. İETT otobüsündeki yolcular ise başka otobüslere yönlendirildi.