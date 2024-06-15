Arnavutköy’de Arefe günü İETT otobüsü arızası trafiği felç etti

Kaynak: İHA
Arnavutköy’de Arefe günü İETT otobüsü arızası trafiği felç etti

Arnavutköy’de arefe günü yaşanan İETT otobüsü arızası, trafikte uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde öğle saatlerinde bir İETT otobüsü arızalandı. Arefe günü olması sebebiyle alışveriş ve bayram hazırlıkları için yola çıkan vatandaşlar, otobüs arızası nedeniyle büyük bir trafik sıkışıklığı yaşadı. Arızanın olduğu noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Trafik polisleri, güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirmeye çalıştı.

Ekipler, otobüs arızasını kısa sürede gidermek için yoğun çaba harcadı. Ancak sürücüler ve yolcular uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı. İETT otobüsündeki yolcular ise başka otobüslere yönlendirildi.

aw228919-01.jpg

aw228919-02.jpg

aw228919-03.jpg

aw228919-04.jpg

aw228919-05.jpg

aw228919-06.jpg

aw228919-07.jpg

Son Haberler
Eski Libya Başbakanı Cadallah Azuz et-Talhi hayatını kaybetti Dünya
Eski Libya Başbakanı Cadallah Azuz et-Talhi hayatını kaybetti
Yüzde 1000 zam yapılacağı iddia edilmişti. İYİ Parti yurt dışına çıkış harcı için harekete geçti Gündem
Yüzde 1000 zam yapılacağı iddia edilmişti. İYİ Parti yurt dışına çıkış harcı için harekete geçti
Bolu TEM Otoyolu’nda trafik azaldı, geride tatilcilerin çöpleri kaldı Gündem
Bolu TEM Otoyolu’nda trafik azaldı, geride tatilcilerin çöpleri kaldı
Galatasaray sessiz sedasız imzayı attırdı Spor
Galatasaray sessiz sedasız imzayı attırdı
Bolu’da zincirleme trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü Yerel Haberler
Bolu’da zincirleme trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü
İsveç'te ömür boyu hapis cezası alan iranlı eski savcı vekili serbest bırakıldı Dünya
İsveç'te ömür boyu hapis cezası alan iranlı eski savcı vekili serbest bırakıldı