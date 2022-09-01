1 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Deodorant patladı araç alev alev yandı

Arnavutköy’de bir otomobil, içeride bulunan ve fazla sıcakta kalan deodorant şişesinin patlaması sonucu alev aldı. Araç içindeki televizyon da kullanılamaz hale geldi. Olay anı vatandaşların cep telefonuna yansıdı. 

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 14:29
Takip Et

Arnavutköy’de bir aracın içinde deodorant şişesi patladı

Deodorant patladı araç alev alev yandı
+
Aa
-

Olay, Arnavutköy’de Rıfkı Atay Caddesinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, bir beyaz eşya mağazasına ait olan otomobil, içinde bulunan deodorantın fazla sıcaktan patlaması sonucu alev aldı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

Ekipler uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. 

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Beyaz eşya mağazasına ait olan otomobilin içindeki televizyonsa yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. 

Otomobilin yanma anı ise, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

(İHA)

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
1
﻿Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüse yakalandı
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
2
﻿Özgür Demirtaş gelecek sene olacakları bugünden açıkladı. Enflasyon düşmeye başlayacak ama kimse alamayacak
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
3
﻿Sedat Peker'in vurgun yaptılar dediği şirket borsada rekor kırdı. Halka arzdan 140 milyon topladıkları ortaya çıktı
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
4
﻿'Kapıcılar Kralı' filminin kızıl saçlı güzeliydi Son hali sevenlerini hem üzdü hem şaşırttı
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
5
﻿Evde kilitli kalan bebeği itfaiye ekipleri kurtardı  
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
6
﻿Ülkelerin eğitim seviyesi ortaya çıktı. Bakın Türkiye kaçıncı sırada
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
7
﻿Sedat Peker elindeki görüntüleri açıkladı. Kendileri Sedat Peker'i aramış
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Kanalda mahsur kaldı, balyozla kurtarıldı
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿Maxi Gomez İstanbul'da. Ağaoğlu: Transferi sessiz sedasız hallettik
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İstanbul Zeytinburnu Belediyesi personel alacak
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿İneğe ihtiyaç duymadan 'sentetik süt' ürettiler
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Beşiktaş resmen açıkladı. Braga'nın koyduğu serbest kalma bedeli dudak uçuklattı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Küçük çocuk eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Bakan Soylu ve Kurum Pakistan yolcusu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Iğdır'da faciaya ramak kaldı! Sürücü uyuya kalınca olanlar oldu
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Deodorant patladı araç alev alev yandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
﻿Konya Çeltik Belediyesi personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.