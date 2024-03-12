Arnavutköy'de börekçide buluştuğu arkadaşını öldürdü

Tartışmanın sonucunda Salih İplik, Abdullah Ürkmez'i silahla başından vurdu. Abdullah Ürkmez yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Salih İplik ise gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 15:30'da Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olduğu öğrenilen Abdullah Ürkmez (60) ve Salih İplik (64) bir börekçide buluştu. Buluşmada ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Salih İplik, belinden çıkardığı tabancayla arkadaşı Abdullah Ürkmez'in başına bir el ateş etti. Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan Ürkmez, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı gerçekleştiren Salih İplik ise yürüyerek çıktığı börekçinin 200 metre yakınında yakalandı. Hastaneye kaldırılan Abdullah Ürkmez tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırıdan hemen sonra yaşananlar ve saldırganın yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, börekçide kafasından vurulan Abdullah Ürkmez'in ambulansa taşınması, saldırgan Salih İplik'in saldırı noktasından 200 metre uzaklıkta silahıyla yakalanarak gözaltına alınması yer alıyor.