‘Kebelek bıçak’ cinayetinde yeni gelişme! Katil 14, maktül 13 yaşında…

Cinayet, geçen yıl 12 Aralık’ta saat 13.30 civarında Melikgazi ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi’ndeki bir inşaatın son katında gerçekleşti. Şükrü Başyazıcıoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi olan Hürkan Samet Durmaz ve arkadaşı T.Ş. arasında bir tartışma çıktı.

Tartışma sırasında T.Ş., Durmaz’ı bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Durmaz hayatını kaybetti ve T.Ş.'nin ailesi durumu polise bildirdi. Polis, T.Ş. ve olay sırasında yanında olan Ş.K.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ş. tutuklandı, Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı ve tutuklu sanık T.Ş. ile tutuksuz sanık Ş.K. hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

"KORUMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİM"

Kayseri 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, T.Ş.'nin ifadesine de yer verildi. T.Ş., “Samet, bıçağımın ticaretini yaptığımı ve bıçağı kendisine vermemi istedi. Ben de bu bıçağı satıp para kazanmak istedim. Sürekli beni bıçağı kendisine vermem konusunda tehdit etti. Ortak arkadaşımız Ş.K.'den aramızı düzeltmesini ve beni tehdit etmemesini istedim. ‘Çok sorun çıkarıyor’ dedim. Birlikte inşaata çağırdık. O sırada benden yine bıçağımı almak istedi. Taş atmaya başladı. Ben de kendimi korumak için harekete geçtim. Hiçbir şey planlı değildi. Kendimi korumak için harekete geçtim. Olay nedeniyle pişmanım” dedi.

Tutuksuz sanık Ş.K. ise ifadesinde, “İnşaatın yakınından geçerken ‘Yardım edin’ diye bir çığlık sesi duydum. Hemen eve koştum ve durumu babama anlattım” dedi.

Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.