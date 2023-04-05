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İstanbul’da baraj suyuna kimyasal atık karıştı! Bakanlık inceleme başlattı…

İstanbul Arnavutköy’de yol kenarına dökülen ve kimyasal olduğu belirtilen atık, İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı'na karıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, çevreye duman ve koku yayan atıktan numune alarak inceleme yaptı. Kimyasal maddenin döküldüğü alan havadan görüntülendi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 14:56
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Arnavutköy'de kimyasal atık Sazlıbosna Barajı'na karıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na inceleme yaptı

İstanbul’da baraj suyuna kimyasal atık karıştı! Bakanlık inceleme başlattı…
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Hacımaşlı Mahallesi'nde yol kenarına dökülen ve kimyasal olduğu belirtilen atık, İstanbul'un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı'na karıştı. Kimyasal maddeden dolayı mahalle sakinleri de büyük tedirginlik yaşarken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda zarar gördü.

İhbar üzerine İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğün'e bağlı Çevre Denetim Ekipleri harekete geçti. Çevreye duman ve kötü koku yayan atıktan numune alınarak inceleme yapıldı. Yapılan çalışmalarda, atığın ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu atıkları olduğu belirlendi.

MOBESE VE UYDU GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Atıkları döken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, 'Çevreyi Kasten Kirletmek' suçundan da suç duyurusunda bulunacağını duyurdu. Öte yandan alandaki atıklar kaldırılarak bakanlık tarafından lisans verilmiş bertaraf tesislerine gönderilecek.

"KOYUNLARIN AYAKLARI, AĞIZLARI YARA OLUYOR"

Bölgedeki mera alanlarında küçükbaş hayvancılık yapan Celil Küçükkara, “Geceleri geliyorlar kaçak döküm yapıyorlar. Kimyasalları suyun içine, olur olmaz yerlere döküyorlar. Koyunların ayakları, ağızları yara oluyor. Döküp kaçıyorlar, kamyonlar yapıyor bunu. Önlem alınmasını istiyoruz. 3-4 sene önce de oldu. Bir hafta çalışma yapıp temizlediler ama yine ortada" dedi. Kaçak döküm yapılan alan ve suya kadar ulaşan kimyasal madde havadan da görüntülendi.

(Kaynak: DHA)

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