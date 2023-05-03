Arnavutköy’de kontrolden çıkan kamyon yan yattı

Arnavutköy’de bir kamyon, kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Arnavutköy’de kontrolden çıkan kamyon yan yattı

İHA'nın haberine göre, Arnavutköy’de başka bir aracın çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken yol kenarındaki levhalar kırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi Memba Işıkları mevkiinde gerçekleşti. Sultangazi istikametinde seyir halinde olan Hasbi Dönüm idaresindeki 34 DDJ 345 plakalı araç, sol şeritten başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle manevra yapınca aynı istikamette seyir haline olan Enes Almaz kontrolündeki 34 HZ 7147 plakalı kamyona çarptı. Çarpışmanın etkisi ile sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyon yol kenarındaki levhalara çarparak yan yattı. Yan yatan kamyonda bulunan sürücü Enes Almaz ambulans ile hastaneye kaldırıldı. ihbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi Sultangazi yönünde yoğunluk oluştu.

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