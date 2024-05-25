Arnavutköy'de yıkım gerginliği ortalık karıştı

Kaynak: DHA
Arnavutköy'de yıkım gerginliği ortalık karıştı

Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımına engel olmak isteyen mahalle sakinleri ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı. Zaman zaman trafiği de kapatan mahalleliye polis müdahale etti.

Arnavutköy'de kaçak yapıların yıkımına engel almak mahalle sakinleri ile polis arasında gerilim yaşandı. Yol trafiğe kapatılınca, beraberinde polis müdahalesi geldi.

Belediyesi'nin kaçak yapılara yönelik yıkım kararı aldığı nedeniyle İmrahor Mahallesi'nde gerginlik yaşanıyordu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi, çevrede güvenlik önlemi alındı.

Üç gündür hem akşam hem de gündüz saatlerinde toplanan mahalle sakinleri, yıkım kararının durdurulmasını istedi. Zaman zaman trafiği durduran mahalle sakinleri ile polis karşı karşıya geldi. Gerilim artınca da peşinde müdahale geldi. Belediye yetkilileri ile görüşmek isteyen kalabalık grubun dağılması için polis sık sık uyarıda bulundu. Eylem sırasında bazı mahalle sakinleri polislerce gözaltına alındı.

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