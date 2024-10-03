Arnavutköy'de zincirleme kaza! 9 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Arnavutköy–Hadımköy yolu Sazlıbosna Gölü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre tek şeritli yolda sollama yapan 34 EU 8233 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından da 34 SNT 61 plakalı hafifi ticari araca çarptı. Kazanın ardından savrulan hafif ticari araç 34 GSF 649 plakalı otomobile çarptı. Kazada 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.