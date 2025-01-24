Arnavutluk’ta fuhuş operasyonu: Türk vatandaşı gözaltına alındı

Kaynak: İHA
Arnavutluk’ta fuhuş operasyonu: Türk vatandaşı gözaltına alındı

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen fuhuş operasyonu çerçevesinde yabancı uyruklu kadınları fuhuş yapmaya zorlayan 40 yaşındaki Türk vatandaşı G.Ç. gözaltına alındı.

Arnavutluk’ta fuhuş operasyonu düzenlendi. Başkent Tiran’da Türkiye ve Azerbaycan’dan kadınları fuhuş amacıyla ülkeye getiren bir şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda polis, 40 yaşındaki Türk vatandaşı G.Ç.’yi gözaltına aldı.

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"İki hafta önce gerçekleştirilen operasyonunun ardından 1 Türk vatandaşı (A.H.) tutuklandı"
Arnavutluk Emniyet Müdürlüğü tarafından bugün yapılan açıklamada, “İki hafta önce gerçekleştirilen ‘Escort’ kod adlı polis operasyonunun ardından fuhuş istismarı nedeniyle 1 Türk vatandaşı (A.H.) tutuklandı. Bu yasa dışı faaliyetten elde edildiği düşünülen altın takılar ve bir miktar para ele geçirildi” denildi.

Açıklamada, G.Ç.‘nin A.H. ile iş birliği yaparak Türkiye ve Azerbaycan’da yaşayan yabancı uyruklu kadınları internet üzerinden kandırarak fuhuş yaptırdığı belirtildi. Olayla ilgili evrakların, gerekli işlemlerin yapılması için Tiran Savcılığı’na iletildiği bildirildi.

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