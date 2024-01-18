Arnold Shwarzenegger Almanya’ya girişte gözaltına alındı. Gerekçe kol saati

Alman Bild Gazetesi’nde yer alan habere göre, Terminatör, Cehennem Melekleri, Batman ve Robin, Komando gibi Hollywood yapımı unutulmaz filmlerin başrol oyuncusu, Kaliforniya eski valisi Arnold Scwarzenegger, Almanya’da Münih Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Bir etkinliğe katılmak için Almanya’ya giden ve Münih Havalimanı’na iniş yapan ünlü oyuncunun gözaltına alınma sebebi ise gündem oldu.

LÜKS SAAT YÜZÜNDEN 3 SAAT BOYUNCA SORGULANDI

Düzenlenecek bir yardım galası sebebiyle Almanya’ya giden eski vali, beraberinde götürdüğü kol saati sebebiyle gümrük memurları ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ünlü oyuncunun lüks saati yardım galasında açık artırmaya çıkarmayı planladığı ancak bunu beyan etmediği için gözaltına alındığı bildirildi.

Birkaç saat boyunca havalimanında gözaltında tutulan Arnold, İsviçreli saat üreticisi Audemars Piguet tarafından ünlü oyuncu için özel olarak saati beyan etmediği belirtildi. Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu kendisinin 3 saat boyunca sorgulandığını da söyledi.

TÜM SERVETİNİ SORDULAR

Yalnızca Arnold Scwarzenegger için üretilen ve dünyada başka bir benzeri olmayan saat için sorgulanan ünlü oyuncunun sorgusu sırasında bütün serveti, banka hesaplarındaki paralar ve uzun süredir birlikte olduğu 49 yaşındaki sevgilisi ABD'li fizyoterapist Heather Milligan ile ilgili sorular sorulduğu da bildirildi.

35 BİN EURO CEZA VERDİLER

Bild’e konuyla ilgili konuşan Münih Merkez Gümrük Dairesi Sözcüsü, "Vergi kanununa göre cezai işlem başlattık. Saat ithal olduğu için beyan edilmesi gerekirdi" dedi.

Vergi memurları ünlü oyuncudan saat için 26 bin euro değer biçerek, 5 bin euro para cezası ve 4 bin euro vergi olmak üzere toplam 35 bin euro tahsil etti.

Ünlü oyuncu cezayı kredi kartıyla ödemeye çalışırken, Alman yasaları gereği toplam ceza tutarının en az yarısını nakit olarak ödemesi gerektiği ve bunun için de bir bankaya gitmesi gerektiği kendisine bildirildi. Belirtilen şartlarda ödemeyi yapan Schwarzenegger daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltı süreciyle ilgili Bild'e konuşan Schwarzenegger, "Almanya'nın yaşadığı sorun da bu. Artık ağaçlar için odunu göremiyorlar" dedi. Ünlü oyuncu gümrük memurlarına saati hayır amaçlı satmayı planladığını söylediğini fakat memurların kendisini dikkate almadığını da belirtti.