Bir yıl içinde ödenecek borç miktarı katlandı

Borç...Borç...Borç...İşte O borcu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası açıkladı. Hem de bu borç dolar cinsten bir de kısa vadede ödenecek..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2023 yılının Kasım ayına ilişkin kısa vadeli dış borç stoklarındaki rakamları açıkladı. İşte o dış borç bir önceki yıla göre yüzde 15,3 arttığını gözler önüne sererken, 171,9 Milyar dolara yükseldiğini kayıtlara geçirdi.

TCMB'nin verilerine göre bankalardan kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 8 artış gösterdi. Bu artışla birlikte 67,3 milar dolara yükseldi. Diğer sektörler de tıpkı bankalar gibi borçları yükselmişti. Özel sektörün borcu ise 58,3 milyar dolara çıktı.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCU 92,2 MİLYAR DOLAR

Kamu bankaların kısa vadeli dış borcu ne kadardı? İşte bu soruya da TCMB açıklamasında yanıt verildi. Kamu bankaların kısa vadede ödemesi gereken borç yüzde 15,8 arttığı belirtildi. Kamu bankalarının 33,4 milyar dolar borcu olduğu kayıtlara geçerken, tüm bankalar için toplam borç 92,2 milyar dolar olduğu açıklandı.

BİR YIL İÇİNDE ÖDENMESİ GEREKEN BORÇ MİKTARI 226,3

Vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış dış borç verisi 226,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.,