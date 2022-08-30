Arpacık kurtulmanın en hızlı yolu

Arpacık, bakteriyel bir iltihap. Gözün hemen kenarında sivilce görünümlü arpacık birçoklarımızın günlük hayatını olumsuz etkiler.

Bulaşma nedenlerinin başında bakterilerle temas bulunur. Stafilokok denilen bakterinin yüze bulaşması sonrasında gelişir. Ağrı da yapar. Elle tahriş edildiğinde büyür ve daha ciddi tehlikelere yol açar. Hijyenik olmayan kontakt lensler de arpacığa neden olabilir. Peki arpacık çıktığında en hızlı şekilde nasıl tedavi edilir?



ARPACIKTA DOĞAL ÇÖZÜM

İlk yapılması gereken arpacık çıkan bölgeye kesinlikle dokunmamak gerekir.

Kesinlikle arpacıklı bölgeye buz kompresi uygulanmamalıdır.

Uçucu yağlar kullanmak etkili olacaktır. Papatya çayı ile kompres uygulamak iyi gelir.

Bach çiçekleri göz sorunlarında etkilidir.

Göz kenarı kesinlikle sıcak suyla mikroptan arındırılmalıdır.

Dulavratotu veya karahindiba gibi bitki çayları yardımcı olabilir.

Papatya ve biberiyeyi çayı karışımı etkili olacaktır.

Aloe vera ile göz kenarlarını temizlemekte fayda var.Bebek şampuanları arpacık tedavisinde etkili olmaktadır.