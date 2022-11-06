﻿Dünyanın en hızlı ayakkabısı üretildi

ABD merkezli Shift Robotics şirketindeki robotik mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın en hızlı ayakkabısını tanıttı.

Moonwalkers adı verilen ayakkabı insanların yüzde 250 oranında daha hızlı yürümesini sağladı. 300 watt'lık bir elektrikle çalışan ayakkabı, normal ayakkabının üzerine kayışlarla sabitleniyor.

Ayakkabının altında bulunan tekerlekler sayesinde kişiye hız kazandıran ayakkabının ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İŞTE AYAKKABIYA AİT TANITIMDAN BİR GÖRSEL