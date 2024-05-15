Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki anlaşmazlık kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Etimesgut ilçesi Topçu Mahallesi 1520’nci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, arsa sahibi emekli polis M.Y. ile müteahhit K.K. arasında borç nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine M.Y., tabanca ile K.K.’ye ateş etti. Silahtan çıkan bir kurşun, kavgayı ayırmaya çalışan E.Y.’ye isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden K.K.’nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Omzundan yaralanan E.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan M.Y. ise gözaltına alındı.

Olayın tanıklarından Ramazan Durmuş, “Önce bir kez silah sesi duydum. Ardından dört kez daha silah sesi duydum. Aşağı indiğimizde her yer çok kalabalıktı.

Bir kişi yerde yatıyordu. Bir kişinin de kolundan yaralandığını duyduk. Taraflardan biri toprak sahibi, diğeri ise müteahhitmiş. Toprak sahibi, müteahhidi vurmuş ve bir kişiyi de yaralamış” dedi.