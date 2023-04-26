Arsenal Manchester City. Premier Lig'de sezonun finali bu gece Fatih Saboviç'in kaleminden Yeniçağ'da

Ligde maç fazlasıyla lider olan Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City'le karşılaşacak, belki de dananın kuyruğu kopacak.

Sezon başından beri zirvede olan Arsenal, son haftalardaki puan kayıplarıyla Manchester City'nin nefesini ensesinde hissetmeye başladı.

Arsenal hala lider ama 2 maçı eksik olan Manchester City'nin avantajı bulunuyor.

Premier Lig'de şu anda Arsenal 32 maçta 75 puanda. Manchester City'nin ise 30 maçta 70 puanı bulunuyor.

Manchester City'nin sahasında oynanacak maçın başlama saati 22.00.

Karşılaşma anında Yeniçağ'da olacak.

Avrupa futbolunu avucunun içi gibi bilen ve yakından takip eden yazarımız Fatih Saboviç, karşılaşmayı tüm ayrıntılarıyla Yeniçağ okurlarına aktaracak.

Her zaman olduğu gibi yine önce Yeniçağ okurları bu dev maçtan haberdar olacak.

Maç Beinsports'tan canlı olarak ekrana gelecek.