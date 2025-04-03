Arsenal'e kötü haber: Yıldız oyuncu sezonu kapattı

Arsenal, savunma oyuncusu Gabriel’in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini duyurdu. Kulüp, 27 yaşındaki futbolcunun hamstring sakatlığı nedeniyle ameliyat olacağını açıkladı. Fulham’a karşı oynanan maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan alınan Gabriel, ameliyat sonrası iyileşme sürecine başlayacak.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Gabriel önümüzdeki günlerde hamstring ameliyatı olacak ve hemen rehabilitasyon sürecine başlayacak. Hedefi, 2025-26 sezonunun başında sahalara dönmek” ifadelerine yer verildi.

SAVUNMADA BÜYÜK KAYIP

Bu sezon Premier League’de 30 maçın 28’ine ilk 11’de başlayan Gabriel, Arsenal’in savunmadaki en önemli isimlerinden biri olmuştu. Takım, şu ana kadar ligde sadece 25 gol yiyerek en iyi savunma performansını sergiledi.

Brezilyalı futbolcunun yokluğu, Arsenal’in istatistiklerine de olumsuz yansıyor. Premier League Injuries verilerine göre, Gabriel sahada olmadığında Arsenal’in galibiyet oranı ciddi şekilde düşüyor. Arsenal, Gabriel’in oynadığı 159 maçın %63.5’ini kazanırken, onun eksikliğinde oynadığı 22 maçın yalnızca %40.9’unu kazanabildi.

PREMİER LEAGUE’DE HAMSTRİNG KRİZİ

Gabriel’in sakatlığı, Premier League’deki hamstring sakatlıklarının artışına dikkat çekiyor. Bu sezon lig genelinde 119 hamstring sakatlığı yaşandı. Bu, her hafta ortalama dört oyuncunun bu tür bir sakatlık yaşadığı anlamına geliyor. Geçtiğimiz sezon, son beş yılın en yüksek rakamına ulaşılmış ve toplamda 163 hamstring sakatlığı görülmüştü.

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ARSENAL’İN ŞAMPİYONLUK VE AVRUPA YOLU

Arsenal, Premier League’de şu anda ikinci sırada yer alıyor ve lider Liverpool’un 12 puan gerisinde bulunuyor. Ligde sadece sekiz maç kala, Gabriel’in yokluğu takımın şampiyonluk umutlarını olumsuz etkileyebilir.

Öte yandan Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finalde Real Madrid ile karşılaşacak. Carlo Ancelotti’nin ekibi, 8 Nisan’da Emirates Stadyumu’nda oynanacak ilk maç için Londra’ya gelecek. Rövanş mücadelesi ise 16 Nisan’da Santiago Bernabéu’da oynanacak. Gabriel’in yokluğu, bu kritik eşleşmede Arsenal’in savunmasını daha da zorlayabilir.