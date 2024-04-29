Artık başladı sabah ve öğlen saatlerine dikkat

Dr. Uluışık, “Özellikle sabah erken ve öğlen saatlerinde dışarıya çıkmamaya dikkat etmeliyiz. Spor ve yürüyüş faaliyetlerinde mümkünse kapalı alanları tercih etmeliyiz” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Aziz Uluışık, polen alerjisi ve korunma yöntemleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dr. Uluışık, "Polen alerjisi, özellikle bahar aylarında havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan ve polenlerin tetiklediği mevsimsel bir alerji türüdür. Polenler, ev dışında en sık rastlanan alerjenlerdir. Bu alerji, vücudun polenlere aşırı tepki vermesiyle ortaya çıkar. Bu tepki sonucunda kişilerde öksürük, burun kaşıntısı ve akıntısı, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi şikayetler artabilir. Bunun nedeni, bu mevsimlerde ağaçlardan, çimenlerden ve yabani otlardan yayılan polenlerdir" şeklinde konuştu.

Dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Uluışık, “Polenler havada kilometrelerce asılı kalabilir. En yoğun olduğu saatler genellikle sabah erken ve öğle saatleridir. Dışarıda bir aktivite planlarken bu saatleri göz önünde bulundurarak hareket etmek önemlidir. Özellikle sabah erken saatlerde ve öğlen saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmalıyız. Spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerde kapalı alanları tercih etmeliyiz. Dışarı çıkmak zorunda kalırsak, gözlük ve şapka kullanabilir, uzun kollu ve bacaklı giysiler giyebiliriz. Eve döndüğümüzde ise kıyafetlerimizi değiştirip duş almak önemlidir. Polenlerden korunmak için gerekli önlemleri almalı ve şikayetlerinizde bir azalma olmazsa doktorunuza başvurarak anti-alerjik ilaçları kullanmalısınız" ifadelerini kullandı.