Artık çalışanların fişi çekme hakkı olacak. Belçika’dan örnek karar

İş ve özel hayat dengesini sağlamak adına geçen yıl Belçika federal hükümetinin üzerinde anlaştığı iş gücü düzenlemesi kapsamındaki "bağlantıyı kesme veya fişi çekme" adı verilen uygulama 1 Nisan'dan itibaren başladı.

Belçika’da getirilen yeni iş gücü düzenlemesine göre, bugünden itibaren (1 Nisan) 20'den fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde mesai saatleri dışında çalışanlar işle ilgili arama, mesaj veya e-postalara yanıt vermeme hakkına sahip olabilecek.

Ancak bunun için işverenle çalışanlar arasında anlaşmaya varılmış olması gerekiyor.