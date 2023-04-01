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Artık çalışanların fişi çekme hakkı olacak. Belçika’dan örnek karar

Belçika’da artık işçiler mesai dışında işle ilgili arama, mesaj veya e-postalara yanıt vermeme hakkına sahip olacak.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:19
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Artık çalışanların fişi çekme hakkı olacak. Belçika’dan örnek karar

Artık çalışanların fişi çekme hakkı olacak. Belçika’dan örnek karar
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İş ve özel hayat dengesini sağlamak adına geçen yıl Belçika federal hükümetinin üzerinde anlaştığı iş gücü düzenlemesi kapsamındaki "bağlantıyı kesme veya fişi çekme" adı verilen uygulama 1 Nisan'dan itibaren başladı.

Belçika’da getirilen yeni iş gücü düzenlemesine göre, bugünden itibaren (1 Nisan) 20'den fazla kişinin çalıştığı iş yerlerinde mesai saatleri dışında çalışanlar işle ilgili arama, mesaj veya e-postalara yanıt vermeme hakkına sahip olabilecek.

Ancak bunun için işverenle çalışanlar arasında anlaşmaya varılmış olması gerekiyor.

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