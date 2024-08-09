Artık elden ödeme yasak. 40 bin lira cezası var

SGK, kayıtdışılığın çok fazla olduğu iş sektörleri ile yabancı kişilerin yoğun olarak çalıştığı sektörlere yönelik bilgilendirme faaliyeti yapmaya başladı.

BİR GÜN BİLE SİGORTASIZ ÇALIŞTIRANA AYLIK EN AZ 40 BİN TL CEZA

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre SGK, kayıtdışı işçi çalıştırdığı tespit edilen işletme sahiplerinin yüksek idari para cezaları ile karşılaşacağını vurguladı.

Öte yandan SGK, Bir işletmenin bir çalışanı 1 gün dahi sigortasız çalıştırılması durumunda, 2024 senesi için aylık en az 40 bin 5 lira para cezası uygulanabileceğini belirtti.

SGK, bildirilmeyen bu kayıtdışılığına ait primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile beraber tahsil edileceğini vurguladı.

PRİMİN 5 KATI

Kayıtdışı işçi çalıştıran işletmelerin iş kazası yaşanması sonrasında da adli ve ağır idari sorumluluk altına gireceğini ifade eden SGK, bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyetinin, ödeyecek primin yaklaşık 5 katı olduğunu, öte yandan sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi durumunda da sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm ödemelerin işletmelerden talep edileceğini belirtti. SGK, Sigortasız işçi çalıştırmanın, sigortalı işçi çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve riskli olduğunu da söyledi.

SGK, 5 ve daha fazla işçisi bulunan işletmelerde işçilere yapılan ücret ödemelerinin banka aracılığı ile yapılmasını elden ödeme yapılamayacağını duyurdu.

YABANCI İŞÇİ BAŞINA CEZA

Türkiye’de çalışan yabancıların yanında mesleki eğitim gören ve staj yapan yabancıların da fiilen işbaşı yapmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğine dikkat çeken SGK, çalışma izni bulunmayan her bir yabancı için 56 bin lira ceza kesileceğini açıkladı. Buna göre, kayıt dışı olarak kendi başına çalışan yabancıya da 45 bin lira ceza verilecek.