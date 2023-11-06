Artık yurt dışından telefon almak hayal bile değil. 5 yılda yüzde 6238'lik artış

Yurt dışından akıllı telefon alma dönemi artık tarihe karışıyor. IMEI kayıt ücreti son 5 yılda toplamda %6238 oranında arttı.

Artık yurt dışından telefon almak hayal bile değil. 5 yılda yüzde 6238'lik artış

Artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle Türkiye’de teknolojik aletlere ulaşmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Türkiye’de teknolojik aletlerden alınan vergiler de işin içine girince vatandaşlar çözümü teknolojik aletleri yurt dışından almakta buluyordu. Fakat artık buda imkansız hale gelecek.

Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücreti 2018 yılında 500 TL iken, Son 5 yılda bu tutar %6238 oranında artarak 31 bin 692 TL oldu.

Donanımhaber'den Metin Akpınar'ın haberine göre, Türkiye’de akıllı telefonların gümrük fiyatlarının üzerinden dört farklı kalemde vergi alınıyor.

Bunlar sırasıyla yüzde 1 oranında Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi, yüzde 12 oranında TRT Bandrol Ücreti, yüzde 50 oranında Özel Tüketim Vergisi ve son olarak yüzde 20 oranında Katma Değer Vergisi.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 31 BİN 692 TL OLDU!

Yurt dışından telefon alanlar ise bu cihazları Türkiye’de kullanabilmek için belirli süre içeresinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) üzerinden IMEI kayıtlarını yapmaları gerekiyor. Halihazırda bu süre 120 gün ve bu süre aşıldığında cihaz kullanıma kapatılıyor. Yeniden değerleme oranına göre 2024 yılı itibariyle yurt dışı IMEI kayıt ücretlerine yüzde 50 üzerinde zam geldi ve 31 bin 692TL oldu.

İŞTE YILLARA GÖRE IMEI KAYIT HARÇ ÜCRETLERİ

2015 131 TL
2016 138 TL
2017 149 TL
2018 500 TL
2019 1.500 TL
2020 1.838 TL
2021 2.006 TL
2022 2.732 TL
2023 Ocak 6.091 TL
2023 Temmuz 20.000 TL

2024 Ocak 31 bin 692 TL

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