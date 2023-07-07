Resmi Gazete'de yayımlanan kararla cep telefonu kayıt ücretlerine zam geldi. Zam öncesi 6 bin 91 TL olan yurtdışı telefon açtırma IMEI kayıt ücreti Temmuz ayı itibariyle zamlandı. Peki, yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında 492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan harç tutarı yüzde 50 artırıldı. Buna göre yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcına zam geldi.

YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılında IMEI kayıt ücreti 2 bin 732 TL'den 6 bin 91 TL'ye çıkarılmıştı. Bu ücret 7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte 20 bin TL'ye yükseltildi.

YENİ IMEI KAYIT ÜCRETİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

İMEİ kayıt ücreti için belirlenen 20 bin TL'lik yeni tutar, 8 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt edilmesi için BTK'nın belirttiği 120 gün içinde e-Devlet üzerinden başvuruda bulunulması gerekiyor.

Kayıt işlemi için öncelikle E-devlet üzerinden kayıt hakkı sorgulanır ve daha sonra harç ücreti yatırılıp kayıt işlemleri tamamlanır.

T.C. kimlik numarası ve yabancı kimlik numarası bulunan, e-Devlet şifresi alabilen kişilerin tek kayıt mercii olan e-Devlet kapısı https://www.turkiye.gov.tr/btk-imei-kaydet üzerinden sisteme giriş yaparak gerekli bilgileri doldurmak suretiyle kayıt işlemi gerçekleştirilir.

E-devlet kapısı üzerinden işlemde bulunmasına izin verilmeyen kişiler (diplomatik belge sahipleri) Abone Kayıt Merkezlerine başvurabilir.