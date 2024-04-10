Arto Çağla Şikel’le fena dalga geçti. Göğüsleri yüzünden davalık olmuşlardı

Son zamanlarda dudaklarıyla gündem olan Çağla Şikel, sosyal medya kullanıcıları tarafından sıklıkla konuşuluyor. Çağla Şikel’in son haline karşı, daha önce davalık olduğu Arto da sessiz kalmadı.

Daha önce "Sen Türk kadınına oturup kalkmayı öğretiyorsun, haddine değil de... E sen 80 milyona göğüslerin açıldı, kaza da olabilir olmaya da bilir. Sen profesyonel mankensin dans ederken onun düşeceğini bilir misin bilmez misin? Göğüslerim açılıp diye düşünürsün, çocuklarını çok düşünüyor ya..." ifadeleri yüzünden Şikel’le davalık olan ve davayı kaybeden Arto, yine Şikel’i hedef aldı.

Arto, Çağla Şikel’in dudaklarını paylaştı ve "Ben de o doktora gitmek isterim bir de elinde de serum mu var kesin o serumunu da kullanmak isterim" ifadelerini kullandı.