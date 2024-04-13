Çağla Şıkel’in mayolu pozu sosyal medyayı salladı. Yazlığından paylaştı. Kim der 50 yaşında

Nilay Abdal
Çağla Şıkel’in mayolu pozu sosyal medyayı salladı. Yazlığından paylaştı. Kim der 50 yaşında
Çağla Şıkel, bayram tatilini oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte ailece yazlıkta geçirdi. Sosyal medyada paylaştığı mayolu fotoğrafıyla sezonun ilk pozunu veren Şıkel, genç görünümüyle "45 yaşında olduğuna kim inanır?" şeklinde yorumlar alarak dikkat çekti.

Deneyimli model ve sunucu olan 45 yaşındaki Çağla Şıkel, sosyal medyada oldukça aktif.

Hayatının farklı anlarını takipçileriyle paylaşan Şıkel, özellikle oğullarıyla birlikte geçirdiği keyifli zamanlarla beğeni topluyor.

Bayramı değerlendiren Şıkel, ailesiyle birlikte yazlığa yerleşti ve takipçilerine mayolu bir pozla selam gönderdi.

Zamanın izlerini taşımayan fit vücuduyla göz kamaştıran Şıkel'e, "Kim der ki 45 yaşında" şeklinde hayranlık dolu yorumlar yapıldı.

Önceki günlerde avukat Nail Gönenli ile ilişkisini sonlandıran ve ablasının düğününde Gönenli ile yan yana görülen Şıkel'den barışma haberleri gelmedi.

Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte yaşamaya devam ediyor. Şıkel'in sosyal medya paylaşımlarında oğullarıyla eğlenceli anları ön plana çıkıyor.

Mesleki başarılarının yanı sıra, son derece özenli bir anne olan Şıkel'in sosyal medya paylaşımları, takipçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

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