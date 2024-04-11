Ünlü isim ödediği otopark ücretine isyan etti

Kaynak: mynet
Ünlü isim ödediği otopark ücretine isyan etti
Her yazın gelişiyle beraber bu yaz da sezon açılır açılmaz Bodrum'daki fiyatlar gündeme geldi. Gündemde lahmacun fiyatları konuşulurken Işın Karaca otopark ücretlerine isyan etti.

Bodrum’da bayram tatiliyle beraber sezon açıldı. Tatilci akınına uğrayan tatil beldesinde fiyatlar yeniden gündeme geldi.

Ekonomi yazarı Şeref Oğuz "Bodrum’da lahmacun-ayran bu yaz 900 TL. Geçen yaz 450 TL’ydi" paylaşımıyla dikkatleri çekmişti.

Bu fiyatlar sıcaklığını korurken Işın Karaca da kendini tutamadı. "Bodrum marina otoparkından arabayı 90 dakika bıraktık" diyen şarkıcı 320 TL ödediklerini belirtti.

Bir takipçi ise Işın Karaca'ya "Kapıda fiyat yazıyor" deyince Karaca ise "Verdiğim parayı ben biliyorum herhalde!!!" deyip sinirlendi.

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