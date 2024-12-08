Artvin'de heyelan Karadeniz Sahil Yolu'nu böyle yuttu: Ekipler açmak için saatlerdir çalışıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda ekiplerin iş makineleriyle yol açma ve temizleme çalışmaları dron ile görüntülendi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan sonucu ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nda ekiplerin iş makineleriyle yol açma ve temizleme çalışmaları dron ile görüntülendi.

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Kara yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na gelen bir cenaze, konulduğu botla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden Artvin'e nakledildi.

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Artvin Valisi Turan Ergün, acil durumlarda ekiplerin denizden ulaşım imkan sunduğu bölgede incelemelerini sürdürdü.

Artvin'de heyelan Karadeniz Sahil Yolu'nu böyle yuttu: Ekipler açmak için saatlerdir çalışıyorArtvin'de heyelan Karadeniz Sahil Yolu'nu böyle yuttu: Ekipler açmak için saatlerdir çalışıyor

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Çalışmalarla ilgili bilgi veren Vali Ergün, "Heyelan denize kadar ulaşıyor. Tüm ekiplerimiz burada. Önceliğimiz yolun trafiğe açılması. İnşallah bu şekilde çalışma devam ederse akşama kadar bir aşamaya getiririz diye ümit ediyoruz. Büyük bir kütle; 150-200 metrelik bir uzunluğa sahip. Heyelanın altında birinin kalıp kalmadığı konusunda şu anda biri var veya yok demek mümkün değil. Ulaşınca mümkün olacak; öyle bir risk var. Tünel kayıtlarından, kameralarından, hangi araçlar girip, çıktı bakıyoruz. Temennimiz hiç kimsenin, hiçbir aracın kalmamış olması" dedi.

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'EVLERDE RİSK OLUŞTURACAK BİR DURUM YOK'

Heyelanlı bölgenin üst kısmındaki köylerde yer alan evlerde risk oluşturacak bir durumun olmadığını kaydeden Vali Ergün, "AFAD görevlilerimiz inceleme yaptılar. Bölgeye yakın 1 ev varmış ve daha önce boşaltılmış. Risk oluşturacak bir durum yok dediler. Bu yamaçta değil, öbür tarafta evler biraz daha çukurda. Yol geceden beri kapalı durumda. Akşama kadar da kesin kapalı olacağı belli. Cenaze nakli vardı bugün, onu da sahil güvenliğimiz destekledi, sahil güvenliğin teknesiyle götürüldü. Bu şekilde acil durumlarda sahil güvenliğimizin de denizden yardımlarıyla ulaşım sağlıyoruz. Sınırdan TIR giriş çıkışında bir sorun yok. İnşallah gece açmaya çalışacağız" diye konuştu.

Artvin Valisi Turan Ergün'den heyelan açıklamasıArtvin Valisi Turan Ergün'den heyelan açıklaması

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arhavi-Hopa-Sarp Devlet Yolu'nun Kıyıcık mevkisinde bugün saat 03.50'de meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift yönlü olarak trafiğe kapanmıştır. Heyelan kaldırma ve yolun yeniden ulaşıma açılması çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Karayolları, AFAD, emniyet, jandarma, Kızılay ve sağlık ekipleri çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürmekte olup bir helikopterle bölgedeki durum yakından izlenmektedir" denildi.

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Artvin'de heyelan Karadeniz Sahil Yolu böyle yuttu: Ekipler açmak için saatlerdir çalışıyor

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Artvin'de heyelan Karadeniz Sahil Yolu böyle yuttu: Ekipler açmak için saatlerdir çalışıyor

Artvin'de heyelan Karadeniz Sahil Yolu böyle yuttu: Ekipler açmak için saatlerdir çalışıyor

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